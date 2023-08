Taiwan L’appello di Lai all’unità in mezzo alle pressioni cinesi

Leggi su formiche

(Di martedì 15 agosto 2023) Il vicepresidente di, il candidato progressistapresidenziali del 2024 William Lai, ha parlato da New York chiedendo la solidarietà internazionale contro la crescente minaccia dell’autoritarismo del Partito comunista cinese contro il suo Paese. Nell’intervento davanti alla platea interessatissima del Lotte Hotel di Manhattan – composta dalla diaspora cinese eese, ma anche da molti statunitensi consapevoli che il dossier “” è il più delicato punto di frizione nelle tensioni tra Stati Uniti e Cina – ha ribadito l’impegno di Taipei al dialogo con la Cina, sottolineando l’importanza di mantenere la pace e la stabilità nello Stretto. Messaggio di rassicurazione agli interlocutori statunitensi che in estrema sintesi significa: non siamo noi a volere la guerra. Pechino ha chiaramente condannato la ...