Tabellone Masters 1000 Cincinnati 2023 | quattro italiani al via | gli accoppiamenti e i risultati

(Di martedì 15 agosto 2023) Ile glideldi, ultimo appuntamento di prestigio prima degli Us Open che concluderanno la stagione slam. Sul cemento rovente dell’Ohio sonogliai nastri di partenza: Jannik Sinner, testa di serie numero otto ed esentato dal primo turno visto che ha un BYE, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Torna anche Novak Djokovic dopo la sconfitta in finale a Wimbledon. Guida il seeding il numero uno del mondo Carlos Alcaraz. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYPRIMO TURNO (1) Alcaraz BYE (Q) Thompson b. (WC) Isner 7-6(5) 7-6(2) Humbert b. (Q) Fils 6-4 3-6 ...

Lorenzo Musetti al terzo turno del1000 di Cincinnati , dove affronterà il russo Daniil Medvedev . Il tennista azzurro, sul ... Trevisan supera il primo turno a Cincinnati Nelfemminile ...Lorenzo Musetti supera il primo turno dell'Atp1000 di Cincinnati. Il toscano sconfigge all'esordio il britannico Daniel Evans per 6 - 4, 6 ... testa di serie numero 3 nelprincipale ...Lorenzo Musetti affronterà Daniil Medvedev al secondo turno del1000 di Cincinnati 2023 , torneo in programma dal 13 al 20 agosto. I due tornano ad ... PROGRAMMA E COPERTURAMONTEPREMI ...

ATP Cincinnati, il tabellone: Sinner nel quarto di Djokovic, Berrettini-Auger al 1° turno Sky Sport

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti supera il primo turno dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il toscano sconfigge all’esordio il britannico Daniel Evans per 6-4, 6-3 in 1h26'. Al secondo turno, nei sedice ...Il tennista italiano ha superato in due set il britannico. Nel tabellone femminile Trevisan accede al secondo turno dopo aver avuto la meglio su Pera ...