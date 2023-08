Surfisti dispersi dopo tempesta | trovati vivi dopo 38 ore sulla tavola

(Di martedì 15 agosto 2023) Rimentre galleggiavano al largo delle isole più occidentali dell'Indonesia Sono stati ri38 ore in mare, iaustraliani che erano stati dichiaratiunain una remota aerea dell’Indonesia. Tre di loro sono stati rimentre galleggiavano sulle loro tavole da una dalle imbarcazioni coinvolte nelle operazioni di soccorso e recupero. Un quarto surfista australiano è stato recuperato in un secondo momento. Anche due membri dell’equipaggio indonesiano sono stati risani e salvi, ma uno risulta ancora disperso in mare. Il gruppo, era arrivato a Sumatra per festeggiare il trentesimo compleanno di una di loro, era partito ...

