Superbonus | riapre la cessione del credito e le famiglie festeggiano | La novità bomba

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 15 agosto 2023) Bellesul. Lela nuova apertura delladelper ottenere il bonus. Le limitazioni delsono state messe appositamente per evitare nuove truffe, e queste lo hanno reso molto difficile da usare. Con la riapertura delladelsi torna a poter richiedere ile ottenerlo in una maniera più comoda. Arriva lo sblocco delle cessioni delper il– ANSA – ilovetrading.itDopo un lungo travaglio che ha reso sempre più complesso accedere alla misura, ecco una buona notizia per il. Introdotto per la prima volta nel 2020 dal Governo Conte come misura di ravvivamento ...