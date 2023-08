Suicidi in carcere | il videomessaggio di Nordio | «Più telefonate a casa per i detenuti»

(Di martedì 15 agosto 2023) Al centro deldi Ferragosto inviato dal ministro Carloa chi lavora nelle carceri e chi ci vive il tema dei troppiche vi avvengono Unda parte del ministro Carloinviato a pochi giorni dal doppioo di due detenute neldelle Vallette di Torino. Si sono tolte la vita la 43enne nigeriana Susan John, che si è lasciata morire di fame e di sete, e la 28enne italiana Azzurra Campari, trovata impiccata nella sua cella. «Il mio primo pensiero va alla memoria di chi ha compiuto la drammatica scelta di togliersi la vita. È una consuetudine non solo nazionale ma mondiale, una tragedia che dobbiamo fare di tutto per ridurre se non eliminarla», ha dettonel. E ...

... commenta così all'AGI la circolare del Provveditore regionale Maria Milano in cui si parla di 'uso improprio dei mezzi di coercizione in' negli istituti lombardi. 'Idi questo ...... e già solo per questo ingiustamente equiparate ai due sgherri nazisti " che con il loro gesto "imperscrutabile" hanno portato a 43 iindi questo 2023, non imputabili, però, alla ...... così come la vicenda di Carlo Nordio lasciato solo nei suoi controversi giudizi su mafia,in, giustizia. E pure il viaggio a sorpresa di ieri nell'Albania di Edi Rama, appena bollata ...

Il ministro nel carcere sabaudo dove venerdì, a distanza di poche ore, una donna italiana si è impiccata e una nigeriana si è lasciata morire di fame. Nuovo caso nel carcere di Rossano (Cosenza), è il ...Il Guardasigilli paragona i suicidi di Torino a quelli dei nazisti durante il processo di Norimberga. Poi la proposta: usare le caserme dismesse per combattere il sovraffollamento carcerario. "Idea im ...