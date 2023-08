Su WhatsApp Beta arriva una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale

La feature, infatti, è comparsa nell'ultimadiWeb , indicando che i tempi sono probabilmente ormai maturi anche per il suo approdo su questa versione dell'app, rendendo più sicure le ...Il Multi - account sunon sarà la fine delle novità per questo esplosivo 2023, con la piattaforma del gruppo Meta ... Scavando tra i menù dell'app on, I ragazzi di WABetaInfo hanno trovato ...Dopo le utili feature per le presentazioni su, arriva dunque la feature di Multi - Account. La funzionalità è apparsa nel canaledell'applicazione, dove il solito WABetaInfo ha scovato ...

WhatsApp Introduce la Funzione Multi-Account (Beta) Evosmart

Agli amanti degli sticker WhatsApp farà veramente piacere sapere che sono in arrivo degli adesivi creati con AI, dunque con l’intelligenza artificiale. All’interno del servizio di messaggistica, si po ...Sta per arrivare una nuova interfaccia su WhatsApp: nessuno se lo aspettava. Che cosa introdurrà di nuovo WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate in assoluto. Senza quest’app non potremmo co ...