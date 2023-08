(Di martedì 15 agosto 2023) Al direttore - C’era di che essere perplessi al funerale di Michela Murgia. Perplessi per l’ennesima pessima prova che la Chiesa, peraltro presente in maniera significativa (e già questo la dic... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... c'è da capire se e come saliranno a bordo anche F2i e Cdp, che però non godrebbe di diritti di governance per ragioni Antitrust, visto che è azionista di. E, di cui si attende ancora il ......ottenere il via libera dell'Antitrust europeo in merito all'ingresso della compagnia tedesca in...del Mef al fianco del fondo Kkr nella cordata che acquisirà Netco (la società nella qualefarà ...... separate dai servizi, come lo è quella di, siano controllate o meno dallo Stato. Se il ... Ultimamente lo Stato sta entrando da tante parti: abbiamo speso un sacco di soldi per, siamo nelle ...

Su Tim e Ita, Meloni ha fatto ciò che a Draghi non è riuscito Il Foglio

Ascolta lo spot radio di DAZN che annuncia l'arrivo su Tivusat!, Il campionato di Serie A Tim è ai nastri di partenza, sabato 19 agosto i campioni d'Italia del Napoli apriranno le danze al Benito Stir ...Ripartono le azioni Telecom Italia che toccano i massimi da aprile in attesa di un incontro tra i vertici di Vivendi , primo azionista del gruppo di telecomunicazioni, e il governo che potrebbe indiri ...