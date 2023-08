Su che canale vedere il Palio di Siena? Orario preciso | programma in chiaro | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 15 agosto 2023) Mercoledì 16 agosto andrà in scena ildi2023, la seconda carriera della stagione dopo quella disputata lo scorso 2 luglio e dedicata alla Madonna di Provenzano. L’evento che da tradizione ha luogo in Piazza del Campo il giorno dopo Ferragosto è dedicato alla Madonna dell’Assunta. Si preannuncia grande spettacolo nella località toscana, dove si consuma una delle manifestazioni con più storia e che riscalda il cuore di tutti i senesi nel solco della tradizione. I grandi favoriti della vigilia sono sostanzialmente tre: la Giraffa perché la cavalla Abbasantesa sarà montata da Tittia, reduce da cinque trionfi consecutivi e a caccia dell’undicesimo sigillo in carriera; l’Oca con Zio Frac (già vincitore il 2 luglio 2022 con i colori del Drago e con in groppa proprio Tittia) cavalcato da Brigante; la Pantera con il cavallo Anda e Bola su cui ...