Su che canale Italia-Romania di volley femminile stasera | orario | programma in chiaro | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 15 agosto 2023) Prendono il via ufficialmente i Campionato Europei 2023 di. L’è subito pronta per entrare in scena con il match d’esordio delle ore 20.00 contro la. Sulla carta la sfida non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per le ragazze del commissario tecnico Davide Mazzanti, ma guai sottovalutare un impegno in una manifestazione simile. LA DIRETTA LIVE DIDEGLI EUROPEI DI(ore 20.00) La sfida avrà un sapore davvero particolare, dato che si giocherà nell’Arena di Verona, scenario ideale per dare il via al cammino azzurro verso il titolo, in una calda serata di Ferragosto. Si parte, quindi, nel Girone B che vede ai nastri di partenza anche Bulgaria, Croazia, Svizzera e Bosnia. Un ...