Stipendi | ecco quando aumenteranno | la decisione del governo

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 15 agosto 2023) Buone notizie per tutti gli italiani. Ildi Giorgia Meloni ha deciso di aumentare glicosa serve sapere in merito Negli ultimi anni, le famiglie italiane si sono trovate a dover sostenere costi sempre maggiori. A partire dal 2020, con la pandemia di Sars-CoV-2 e i diversi lockdown in giro per il mondo, molte attività produttive hanno dovuto tirare il freno, diminuendo quindi la disponibilità di beni sul mercato: diretta conseguenza è l’aumento del prezzo degli stessi, a cui però non è conseguito un aumento degli. L’impoverimento è stato generale ed ha subito un duro peggioramento con lo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina, che ha causato pesanti rincari sul prezzo delle bollette e dei carburanti. Insomma, sono anni difficili: arriva però l’aumento degli ...