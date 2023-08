Step up | l’esercizio per gambe e glutei forti

Leggi su gqitalia

(Di martedì 15 agosto 2023) Come salire le scale, ma con i gradini un po’ più alti. Si potrebbe spiegare così, in soldoni,delloup, uno degli immancabili movimenti, perfetti per rafforzare quadricipiti e. Ma come tutte le cose semplici, è necessario capirne bene la dinamica per poter realizzare nel modo più corretto possibile l'esercizio al fine di trarne il miglior beneficio allenante. Loup è un esercizio monoarticolare (si impiega una gamba alla volta) che si può eseguire sia in palestra che in casa, può essere declinato in diverse varianti e può richiedere l’utilizzo di attrezzi, quali manubri, kettlebell o bilanciere. Si tratta di un movimento composto che va a influire su forza, coordinazione ed equilibrio e coinvolge diversi distretti muscolari. I quadricipiti lavorano come estensori della gamba e i ...