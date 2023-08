(Di martedì 15 agosto 2023) Le statistiche sul contributo offensivo dicon la maglia dellanella passata stagione Con 9 gol,nel 2022-23 si è collocato alle spalle di Immobile e Zaccagni e allo stesso livello di Milinkovic-Savic nel contributo offensivo prodotto dalla. Una cifra non banale, alle quale vanno aggiunti anche i 3 assist, una quotaè lecito attendersi qualin più perché i biancocelesti hanno perso il Sergente serbo, che in questa voce non aveva rivali in squadra. Ma c’è un altro aspetto estremamente interessante e redditizio per Maurizio Sarri a proposito del contributo offerto dal brasiliano. Una voce nella quale è addirittura il migliore del campionato, un primato che non sarà facile mantenere. La Top Five ...

STATS – Lazio, c’è una cosa in cui Felipe Anderson fa la differenza (e dove gli italiani latitano) Calcio News 24

Calciomercato Lazio, manca ancora l’ok definitivo di Claudio Lotito: non c’è il via libera alla cessione del giocatore Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, per Maximiano all’Almeria non c’è anco ...Newcastle United and Aston Villa will look to begin their 2023/24 Premier League campaigns in positive fashion when they lock ...