Sport in tv oggi martedì 15 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di martedì 15 agosto 2023) Ferrdenso diin tv ed in15ci sarà inil tennis con i tornei ATP e WTA di Cincinnati, il volley femminile con gli Europei, il calcio femminile con i Mondiali, la vela con i Mondiali, il tiro con l’arco con la Coppa del Mondo di Parigi, e molto altro ancora. Verranno disputatii match non giocati nella notte italiana al Western & Southern Open di tennis: il combined di Cincinnati, in Ohio, vedrà scendere in campo per l’ATP Masters 1000 Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego in singolare e per il WTA 1000 Martina Trevisan in singolare ed Elisabetta Cocciaretto in doppio. ATP e WTA Cincinnati 2023, rinviati a domani i match di Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Martina Trevisan CALENDARIO ...