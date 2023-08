Sport estivi | benefici e controindicazioni per la salute

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 15 agosto 2023) Per non perdere la forma nemmeno nella stagione più calda, esistono una serie dipraticabili in spiaggia: ecco quali sono i loroe leper la. Con queste temperature risulta veramente difficile fare attività fisica. O ci si avventura in strada per una corsetta a notte inoltrata oppure bisogna riversarsi Questo articolo è stato pubblicato primanews.eu.