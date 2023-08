Sport e politica in pressing su De Laurentiis per liberare Spalletti | ma Adl è intransigente CorSera

(Di martedì 15 agosto 2023) Lucianovuole la Nazionale e la Figc vuolema c’è un ostacolo a dividere l’ex tecnico del Napoli dalla panchina dell’Italia: il rancore di Deverso l’allenatore che gli ha fatto vincere lo scudetto. Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, ribadisce quanto scrivono oggi la Gazzetta delloe La Repubblica. “Non ha esitato un solo istante, Luciano da Certaldo, quando la Federazione gli ha proposto il post Mancini. I contatti con il presidente Gabriele Gravina sono frequenti e cordiali, entrambi vogliono la stessa cosa, ma né l’uno né l’altro hanno in questo momento il potere di decidere e di annunciare la nuova intesa. Ecco il passato recente che presenta il conto: c’è un terzo uomo, in vacanza in barca tra i mari del Cilento, che può orientare il destino dell’operazione. ...

Mentre le pressioni su De Laurentiis da parte di esponenti delle istituzioni delloe dellasi moltiplicano. Ma su De Laurentiis le pressioni possono essere controproducenti. 'C'è tutto ...

