Speleologa infortunata nella grotta del Falco | continua il recupero

(Di martedì 15 agosto 2023)deldi Corleto Monforte in provincia di Salerno,no le operazioni diSono ancora in corso le operazioni di soccorso da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) per ildellarimastaall’interno delladel, nel comune di Corleto Monforte in provincia di Salerno. La ragazza, che era incon un gruppo di amici, è scivolata mentre percorrevano un tratto orizzontale di alcune centinaia di metri, alla profondità di circa 130 metri, provocandosi un trauma ad un arto inferiore. Le squadre del Soccorso Speleologico, ...

... salva laOttavia Piana intrappolata nella grotta La31enne,a una gamba, è uscita dalla grotta in cui era rimasta intrappolata dalla sera di domenica 2 luglio. ......Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) per il recupero della... L'è stata quindi imbarellata ed è iniziato il recupero, ancora in corso in mattinata. Sono ......Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) per il recupero della... L'è stata quindi imbarellata ed è iniziato il recupero. Oltre ai tecnici della Campania, ...

Raggiunta la speleologa di 25 anni infortunata a 130 metri di profondità nel Salernitano RaiNews

Il personale umbro del corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico è tra i protagonisti del recupero di una speleologa infortunatasi all'interno della grotta del Falco, nel comune di Corleto Monfor ...La ragazza è scivolata e si è ferita a una gamba: per estrarla con la barella sono in corso le operazioni per allargare alcuni tratti della grotta ...