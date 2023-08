Spazio | astronauti su un asteroide per salvare la Terra | il progetto Nasa

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 15 agosto 2023) (Adnkronos) – Lasta progettando di inviaresu un corpo celeste per studiare da vicino gli asteroidi che potrebbero minacciare la. Ilprevede di lanciare un veicolo in orbita nel 2039 per studiare da vicino gli asteroidi e capire come deviarli. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.