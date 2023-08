Spalletti nuovo ct dell’Italia | mossa a sorpresa di De Laurentiis | le ultimissime

(Di martedì 15 agosto 2023)ct, ecco leche aspettava tutta l’Italia: che cosa sta succedendo,di De. Lucianoprenderà il posto di Roberto Mancini come CT: la scelta è stata ormai presa e con ogni probabilità sarà il tecnico di Certaldo l’uomo giusto per la rinascita azzurra. Dopo le Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

È ancora possibile "No, penso che stiano prendendo, al quale faccio tanti auguri". Sul ... Davvero c'entra ilstaff Mancini: "Di tutto, certo. Si è mai visto un presidente federale che ...... Aurelio De Laurentiis - LucianoIl contenzioso relativo alla clausola che occorre pagare per fare in modo che Lucianodiventi ilcommissario tecnico dell'Italia non ...... colloqui, riflessioni: Lucianoè il nome scelto per il dopo Mancini e il presidente della Figc Gabriele Gravina lo marca stretto. La Nazionale italiana avrebbe già ilct se non fosse ...

Spalletti nuovo ct dell’Italia, si tratta: rivivi la diretta degli aggiornamenti Corriere dello Sport

A breve l’annuncio del nuovo ct, ma c’è una clausola-riscatto da 3,2 milioni col Napoli. Il legale: "Prima volta per la Federazione". L’ex ct vicino a trasferirsi a Riad per 60 milioni.La Figc non può pagare, non dovrebbe nemmeno riguardare le Nazionali. E così l'annuncio slitta ...