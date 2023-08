Spalletti | la FIGC potrebbe agire per vie legali contro De Laurentiis | il motivo

(Di martedì 15 agosto 2023) L’ex allenatore del Napoli Lucianoè il favorito a divenire il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana Dopo le dimissioni dal ruolo di ct della Nazionale da parte di Roberto Mancini, lasi è ritrovata costretta a cercare un sostituto al più presto, in quanto mancano solo 25 giorni ai prossimi appuntamento validi per la qualificazione a EURO 2024, quando gli azzurri affronteranno Macedonia del Nord e Ucraina. I nomi sul tavolo sono principalmente due: Antonio Conte e Luciano. Tuttavia, sembra esser tramontata la pista che porta al ritorno dell’ex allenatore della Juve. Dunque, ad oggi, in pole position c’è l’ex allenatore del Napoli, campione d’Italia in carica.nuovo ct, da definire il pagamento della penale a DeStando a quanto riportato ...

Casini sulla scelta di Lucianoda parte della. "È una questione di pertinenza esclusiva della Federcalcio. Se invece mi chiedete un giudizio su, è l'allenatore campione d'...Un "accordo molto complesso", come è stato definito in via Allegri, separadalla panchina ...Gravina ai tempi in cui duellava con Sibilia per l'elezione federale (Mancini si legò alla...... Deve pretendere fino all'ultimo centesimo dei tre milioni di euro della clausola diper ... tra i napoletani che invitano il patron azzurro a non mollare e a non fare regali allavista ...

La Figc stringe i tempi per Spalletti: la clausola con il Napoli non impedirà l'affare La Gazzetta dello Sport

Non è così semplice perché il tecnico è bloccato da una clausola che lo lega al Napoli e che dovrà essere pagata in caso di accordo con un’altra squadra: ...Si sta valutando come inserire Domenichini nell’organigramma della FIGC, possibilmente occupando il posto di ... avranno collaborato con Mancini e quattro che collaboreranno con Spalletti.