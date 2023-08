Spalletti in Nazionale | ' risposta' immediata della Figc a De Laurentiis

(Di martedì 15 agosto 2023) Anzi, stando a quanto riporta 'gazzetta.it', si è sempre più vicini all'accordo. Per superare l'ostacolo clausola sono scesi in campo i legali delle due parti coinvolge (quelli federali e quelli del ...

... la Figc va avanti su: la Figc pronta allo scontroLa Figc è pronta anche al muro contro muro per portare Lucianosulla panchina della(LaPresse) - ...... dopo le dimissioni di Roberto Mancini dalla panchina della. Il tecnico più vicino ad approdare alla guida degli azzurri sembra essere Luciano, sebbene rimanga da sciogliere il ...La Figc non abbandona l'idea di affidare ala: dopo ulteriori riflessioni, venerdì verrà presa la decisione. Il nodo è la clausola dopo il comunicato di De Laurentiis che non rinuncia alla penale: 'E' una questione di ...

Spalletti ct Nazionale De Laurentiis: “Penale al Napoli va pagata” Adnkronos

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Luca Marchetti ha parlato della questione penale col Napoli che blocca il passaggio di Spalletti in Nazionale: " La situazione è diventata di principio, la pa ...Nonostante il comunicato duro del presidente Aurelio De Laurentiis, la Figc va avanti su Spalletti: la Figc pronta allo scontro ...