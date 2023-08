Spalletti in Nazionale | la FIGC potrebbe agire per vie legali contro De Laurentiis | il motivo

(Di martedì 15 agosto 2023) L’ex allenatore del Napoli Lucianoè il favorito a divenire il nuovo commissario tecnico dellaitaliana Dopo le dimissioni dal ruolo di ct dellada parte di Roberto Mancini, lasi è ritrovata costretta a cercare un sostituto al più presto, in quanto mancano solo 25 giorni ai prossimi appuntamento validi per la qualificazione a EURO 2024, quando gli azzurri affronteranno Macedonia del Nord e Ucraina. I nomi sul tavolo sono principalmente due: Antonio Conte e Luciano. Tuttavia, sembra esser tramontata la pista che porta al ritorno dell’ex allenatore della Juve. Dunque, ad oggi, in pole position c’è l’ex allenatore del Napoli, campione d’Italia in carica.nuovo ct, da definire il pagamento della penale a De ...

... preparato, vincente: la panchina dellaè tra le più belle, difficili e importanti al mondo". Casini sulla scelta di Lucianoda parte della Figc. "È una questione di pertinenza ...Penso stiano prendendo, al quale faccio tanti auguri". Dunque presto la rivedremo in panchina "Mi sono dimesso dalla, tornerò prima o poi a lavorare, faccio l'allenatore". ...Un "accordo molto complesso", come è stato definito in via Allegri, separadalla panchina ... non solo la guida della, Gravina si prenderà il tempo necessario per scegliere. Ha ...

Spalletti, ecco i dettagli della clausola che lo lega al Napoli: diminuisce ogni giorno La Gazzetta dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Dopo le dimissioni, l’ex ct dell’Italia Roberto Mancini ha rilasciato interviste a La Repubblica, a Il Messaggero e al Corriere dello Sport. L’ex attaccante e allenatore b ...La Federcalcio non è disposta a pagare l'indennizzo previsto dalla clausola, non è mai successo e si rischiano problemi di legittimità. E spunta pure la possibile violazione di un vincolo di riservate ...