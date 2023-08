Spalletti ha una possibilità di allenare la Nazionale anche se De Laurentis dice no  Ecco come

(Di martedì 15 agosto 2023) Il giallo sportivo di Ferragosto ruota intorno alla “clausola” che vieterebbe a Lucianodila, a meno di non pagare un indennizzo al suo precedente club, il Napoli. La questione ha risvolti estremamente tecnici, circostanza che non aiuta una comprensione piena dei termini della vicenda; proviamo ad analizzare il tema partendo da cosa dicono le norme. Con un’avvertenza importante: utilizziamo le notizie che circolano sui media e, quindi, siamo coscienti che le carte custodite gelosamente dai protagonisti della vicenda potrebbero contenere dettagli, sfumature ed elementi capaci di spostare gli equilibri. La clausola Quella che gli organi di stampa stanno definendo come la “clausola” che vincolanon è altro che un “patto di non concorrenza”. Un accordo, regolato dal codice ...

Casini sulla scelta di Lucianoda parte della Figc. "Èquestione di pertinenza esclusiva della Federcalcio. Se invece mi chiedete un giudizio su, è l'allenatore campione d'...Ho cercato di andare avanti per - ché ci tenevo tanto, purtroppo le cose finiscono" È ancorapossibilità oppure no "No... Penso stiano prendendo, al quale faccio tanti auguri". Dunque ...Un "accordo molto complesso", come è stato definito in via Allegri, separadalla panchina azzurra. Piantato in asso da Mancini, furioso per modalità e tempi del divorzio, dopo aver ...

Italia a Spalletti: è una corsa a ostacoli Corriere dello Sport

La Federcalcio non è disposta a pagare l'indennizzo previsto dalla clausola, non è mai successo e si rischiano problemi di legittimità. E spunta pure la possibile violazione di un vincolo di riservate ...Non è così semplice perché il tecnico è bloccato da una clausola che lo lega al Napoli e che dovrà essere pagata in caso di accordo con un’altra squadra: ...