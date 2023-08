Lucianoe' stato individuato come profilo ottimale dalla, i colloqui per portarlo sulla panchina della nazionale proseguono ma il nodo della clausola di non ingaggio tra lui e il ......Roberto Mancini e per Luciano, fresco di scudetto con lo stesso Napoli, ma presosi un anno sabbatico dal calcio giocato. Ecco cosa è accaduto. La vicenda Nel ferragosto rovente della, ...Se lavuole Lucianocome ct della Nazionale dopo le dimissioni di Roberto Mancini, non può fermarsi davanti alla penale che va versata al Napoli. È la posizione del presidente azzurro Aurelio ...

Spalletti-Figc nodo clausola, 'accordo complesso' - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Il presidente del Napoli, in una lunga nota apparsa sul sito azzurro, ha voluto fare chiarezza sulla questione legata al tecnico toscano ed il possibile approdo sulla panchina della Nazionale italiana ...Roberto Mancini, ormai ex Ct degli azzurri, ha improvvisamente dato forfait "per motivi familiari". Sull’ipotesi Luciano Spalletti si presenta però un ostacolo non trascurabile ...