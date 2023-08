Spalletti e De Laurentiis rischiano di finire in tribunale | il Napoli ha violato la “riservatezza” Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 agosto 2023) Dedi ritrovarsi inper la panchina dell’Italia. Il presidente delce l’ha con il suo ex allenatore, che pure gli ha fatto vincere lo scudetto. Si è impuntato e non vuole liberarlo senza ricevere in cambio i soldi della penale inserita nel contratto del tecnico toscano. La Figc, d’altra parte, non intende pagare nulla per averea capo della Nazionale. Trae Deè muro contro muro, scrive ladello Sport. “Resta il muro contro muro e il paradosso di un presidente che s’impunta contro il suo ex allenatore e complica la formazione di una Nazionale che comprende giocatori dele rappresenta anche la città di ...