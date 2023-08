Spalletti ct della Nazionale? Donnarumma rischia | tam tam impazzito | pare che

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 agosto 2023) Lucianoè il favorito per sostituire Roberto Mancini sulla panchina. L'ex allenatore del Napoli dovrebbe diventare c.t. superando il ballottaggio con Antonio Conte, che l'Italia l'ha già allenata dal 2014 al 2016.potrebbe proseguire il gioco di Mancini, ma sistemando alcuni concetti di gioco e impiegando anche ex giocatori del suo Napoli. In un classico 4-3-3, ecco come giocherebbe lacon lui. La questione attaccante, gli uomini di centrocampo su cui lavorare Prima, però, c'è da sistemare la questione del numero 9. A Napoliha saputo sgrezzare Victor Osimhen, trasformandolo in uno degli attaccanti più forti d'Europa. Un'ottima notizia per unache soffre di problemi in attacco: Immobile, ...