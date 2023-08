Spalletti ct | De Laurentiis punta i piedi | Paghino la penale

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 agosto 2023) Dopo Roberto Mancini la prima scelta della Figc per il ruolo di ct della nazionale di calcio è andata su Luciano, Ma il presidente del Napoli non intende fare deroghe sullada pagare per un impegno prima della fine del contratto tra il tecnico toscano e gli azzurri. In un comunicato il "cinepresidente", come viene chiamato, ha diffuso un comunicato in cui si legge: "Luciano, pur avendo un ultimo anno di contratto con il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto ha manifestato la volontà di prendersi un periodo di distacco dall'attività di allenatore poiché 'molto stanco'. Per riconoscenza per il lavoro fatto, non ho battuto ciglio anche se avrei potuto chiedergli il rispetto del contratto. Gli ho quindi dato la possibilità di prendersi questo lungo periodo di riposo. Conseguentemente sono andato alla ricerca di un ...