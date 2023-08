Spalletti ct | avvocato Grassani | “La penale può essere pagata anche dalla Figc o da uno sponsor”

(Di martedì 15 agosto 2023) Mattia, l’che ha curato per il Napoli l’accordo di addio di Luciano, ora protagonista di una querelle circa la clausola diper un eventuale approdo in Nazionale al posto del dimissionario Mancini, ha parlato a Radio Sportiva della vicenda: “a oggi è assolutamente libero di collocarsi presso qualunque squadra ma per farlo deve rispettare gli impegni economici che un mese fa ha sottoscritto. Il tema è solo di natura economica non deve chiedere permessi o autorizzazioni al Napoli però se si colloca ha questo tipo di obbligazione che è liberamente assunta, assistita dai legali di fiducia e firmata davanti ad autorità dello Stato che hanno ratificato questo accordo. La situazione imprevista è che dopo poco più di un mese si sono verificate una serie di ...

...2 milioni di euro inserita a suo tempo nel contratto di Lucianoe da pagare nel caso in cui il tecnico di Certaldo fosse tornato ad allenare prima di luglio 2024. Ieri l'del Napoli ...E sulla base di questa intesa è stato sottoscritto un accordo in sede sindacale protetta, alla presenza dei rispettivi legali, conche poneva come punto fermo quello di non allenare nella ...Il motivo ' La clausola impegna il Napoli ee nessun altro - spiega l'Mattia Grassani , esperto in diritto sportivo e vicino alle vicende del Napoli - l'allenatore è padrone del ...

Napoli, l'avvocato Grassani: "Spalletti libero di andare dove vuole, ma deve rispettare gli accordi"

Il legale torna a parlare della querelle sulla clausola che serve per liberare il tecnico toscano dal club campano: "È stato liberamente pattuito tra le parti che ci fosse questo vincolo economico per ...Luciano Spalletti presto potrebbe diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia in sostituzione del mister uscente dimissionario Roberto Mancini.