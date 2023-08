Spalletti alla Nazionale | i tifosi Vip del Napoli con De Laurentiis | Il contratto si rispetta | la Federcalcio paghi

(Di martedì 15 agosto 2023) “Noi stiamo dparte del presidente del, Aurelio De, e ci dispiace il comportamento di Lucianoche aveva chiesto un anno sabbatico perché ‘molto stanco’ mentre sarebbe pronto ad allenare ladi calcio”. Lo dichiarano in una nota Sandro Ruotolo, Gaetano Quagliariello e Maurizio de Giovanni, tutti e tre notidel, riferendosi alle prossime scelte sul tecnico delladi calcio che potrebbero coinvolgere il club azzurro. “Ecco perché questa volta ha ragione il presidente Denel chiedereil pagamento della penale. I contratti sino, chiedere di non pagare una clausola contrattuale liberamente ...

Lo scontro è di quelli duri e rischia di avere riflessi dagli esiti imprevedibili. Sulla trattativa legataclausola da pagare per liberare Lucianoe permettergli di accettare l'incarico di ct della Nazionale al posto del dimissionario Roberto Mancini, è arrivato, dopo 48 ore di schermaglie, ...L'urgenza, adesso, è dare un nuovo commissario tecnicoNazionale. E il nome scelto da Gravina è uno soltanto, quello di, il migliore allenatore che esiste, anche in virtù di quanto ha ...Aurelio De Laurentiis non è disposto a concedere eccezioni per consentireFigc di ingaggiare Lucianocome nuovo commissario tecnico della Nazionale, che si trova senza allenatore in seguito alle dimissioni di Roberto Mancini. Nonostantesia ora ...

De Laurentiis ci regali Spalletti. Non se ne pentirà La Gazzetta dello Sport

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha rilasciato un comunicato in cui esorta la FIGC a versare la penale per assumere il tecnico Aurelio De Laurentiis non ci sta. Il… Leggi ...La scelta è stata fatta e la FIGC non ha alcuna intenzione di tornare indietro. Come riportato da Gazzetta.it, il presidente federale Gabriele Gravina vuole che sia Luciano Spalletti ...