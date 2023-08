(Di martedì 15 agosto 2023) La ragazza è, nella serata di, alla profondità di circa 130 metri, provocandosi un trauma ad un arto inferiore . Sul posto, oltre i tecnici del Soccorso Speleologico della Campania, sono intervenuti anche squadre dalla Puglia, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Emilia Romagna e Sicilia. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dai vigili del fuoco. Per la particolare morfologia...

Jannik Sinner Jannik Sinner ha potuto tirare undidopo essere riuscito a conquistare il primo trofeo Masters 1000 della carriera a Toronto. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera l'altoatesino ha confermato di ...di. ...Il pubblico, sorpreso dall'evento inaspettato, trattiene il respiro fino a tirare undiquando gli incappucciati e sventurati attentatori vengono fermati dalle guardie armate, e ...

Sospiro di sollievo e Salerno, recuperata la speleologa scivolata ieri Gazzetta del Sud

Lavorare duro per migliorare sempre. Una sorta di motto che ha contraddistinto in questi anni Sinner: "Tutto parte dall’allenamento. Faccio sacrifici e vado a letto presto ogni sera per essere pronto ...La ragazza è scivolata, nella serata di ieri, alla profondità di circa 130 metri, provocandosi un trauma ad un arto inferiore . Sul posto, oltre i tecnici ...