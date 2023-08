Sonego-Fritz in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

(Di martedì 15 agosto 2023) Lorenzoaffronterà Tayloral secondo turno deldi, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Una vittoria sofferta, ma importante, per il torinese all’esordio in tre set contro il russo Shevchenko. E ora Lorenzo potrà provare – con la mente più libera – a sovvertire il pronostico contro unche parte chiaramente favorito sulla sua superficie preferita e davanti al pubblico di casa. L’americano top-10 in quest’esate negli States ha già trionfato ad Atlanta e fatto finale a Washington, ma le due sconfitte contro Griekspoor proprio nella finale dell’ATP 500 e poi con De Minaur a Toronto di certo hanno lasciato l’amaro in bocca al tennista a stelle e strisce.è in vantaggio 3-2 negli scontri diretti, ma ...

affronta Shevchenko In campo anche Lorenzo(n.39) opposto al russo Alexander ... Il vincitore affronterà Taylor(n.9), che al primo turno ha liquidato in due set il tennista ceco ...Musetti - Evans è il secondo incontro in programma sul campo numero 4, mentre- Shevchenko ... Su Sky Sport Summer e anche su Sky Sport Arena dalle 19.30 alle 23 Dalle 17: LEHECKA (Cze) -(...Terza partita sul campo 8 invece per Lorenzo, che dovrà vedersela con il russo Alexander ... Si comincia dalle 17 con Taylorche affronterà il giovane ceco Jiri Lehecka (una battaglia che ...

SONEGO-FRITZ IN TV: DATA, ORARIO, CANALE e diretta ... SPORTFACE.IT

Dopo la sconfitta di Matteo Berrettini, arriva la prima gioia per l'Italia di Cincinnati: Lorenzo Musetti (n.18 del ranking) batte 6-4, 6-3 il britannico Daniel Evans (n.28) e vola al 2° turno del ...Lorenzo Musetti esordirà, stavolta per davvero, nella competizione contro il britannico Daniel Evans sul campo 4 (neo campione a Washington nelle scorse settimane): la gara è in programma a partire ...