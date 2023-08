Sondaggi politici Emg | due italiani su tre hanno timore di essere colpiti da alluvioni aggiornamento 15 AGOSTO

(Di martedì 15 agosto 2023) Ultime notizie La colpa dei disastri è attribuita alla mancata manutenzione (15) La colpa dei disastri è attribuita alla mancata manutenzione Serpeggia la paura tra gli. Dopo gli eventi della Romagna, dove ledella scorsa settimanaprovocato 15 morti, ora ilè che l’acqua prima o poi non risparmi neanche il proprio territorio. Secondo gli ultimidi Emg per Agorà duesu tre, il 66%, temono di. Solo il 21%, invece, si sente al sicuro. La paura sale soprattutto nel Mezzogiorno, dove sono il 75% coloro chedicoinvolti in ...

Spinto più dai(che vedono Afd in crescita) che da timori sull'allargamento del conflitto ... il cancelliere fu oggetto di severe critiche degli alleatipiù spiccatamente atlantisti (...... ha preso il 30% dei voti, 10 punti almeno oltre le previsioni deidella vigilia. "Abbiamo ... Siamo qui per spazzare via la vecchia politica, non resterà uno solo di questiimmondi e ...Il voto non modifica, almeno per ora, gli equilibriin parlamento. Il sistema politico ... fornisce un'indicazione sulle intenzioni di voto in un paese in cui isono considerati ...

Sondaggi politici, Lorenzo Pregliasco: "La situazione assomiglia molto al risultato delle Politiche del 25 settembre" La7

Populismo, odio per la casta, liberismo e anarco-capitalismo: il candidato underdog rovescia tutte le previsioni ...Nelle consultazioni in cui si scelgono i candidati per ogni coalizione, il leader ultraliberista e di estrema destra Javier Milei è risultato il più votato. L’incertezza ora pesa sui mercati e il gove ...