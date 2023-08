Soleil Sorge pronta per la Rai | in tv sono certi | “Sarà la nuova Milly Carlucci”

(Di martedì 15 agosto 2023) La modella ed ex gieffina scalda i motori in vista dellaavventura in tv:come? Spunta il paragone Perè ufficialmente iniziata laavventura sul piccolo schermo. La conduttrice lo scorso 5 agosto è sbarcata al timone di un nuovo programma su Rai2, Felicità, prima vera esperienza da conduttrice e in un palcoscenico così importante come quello della tv di stato. In molti sembrano aver notato della qualità non certo indifferenti nell’ex concorrente del Grande Fratello Vip,a spiccare il volo verso unacarriera. Pascal Vicedomini, presentatore del secondo canale, ha parlato dinel corso di una intervista concessa a TV Sorrisi e ...

debutta come conduttrice su Rai2 ed è pronta a diventare uno dei volti di punta della nuova televisione italiana, parla di Pascal Vicedomini che conduce 'Felicità', il programma che vede ...Ha trovato spazio su Rai2che, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e a La pupa e il secchione show come giurata, ora cura un suo spazio all'interno del programma Felicità, in onda il sabato a mezzogiorno ...Un nuovo inizio perin Rai Dopo un'esperienza intensa a Mediaset e un passaggio al centro delle attenzioni per il GF Vip e il famoso triangolo sentimentale ...

Soleil Sorge pronta per la Rai, in tv sono certi: "Sarà la nuova Milly ... 361 Magazine

Ex gieffina protagonista su Rai2, conduttore svela: "Potrebbe diventare la nuova Milly Carlucci" Ha trovato spazio su Rai2 Soleil Sorge che, dopo aver ...Un nuovo inizio per Soleil Sorge in Rai Dopo un’esperienza intensa a Mediaset e un passaggio al centro delle attenzioni per il GF Vip e il famoso triangolo sentimentale ...