(Di martedì 15 agosto 2023)debutta come conduttrice su Rai2 ed è pronta a diventare uno dei volti di punta dellatelevisione italiana,di Pascal Vicedomini che conduce “Felicità”, il programma che vede protagonista proprio l’ex gieffina. “è la”,Pascal Vicedomini Intervistato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ha trovato spazio su Rai2che, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e a La pupa e il secchione show come giurata, ora cura un suo spazio all'interno del programma Felicità, in onda il sabato a mezzogiorno ...Un nuovo inizio perin Rai Dopo un'esperienza intensa a Mediaset e un passaggio al centro delle attenzioni per il GF Vip e il famoso triangolo sentimentale ...... figura la modella ed influencer italo - americanache con il maestro Enrico Vanzina, gestisce un' interessante striscia di cinema. In un format televisivo destinato a trasfondere ...

“Soleil Sorge è la nuova Milly Carlucci”, parla famoso conduttore Blog Tivvù

Ex gieffina protagonista su Rai2, conduttore svela: "Potrebbe diventare la nuova Milly Carlucci" Ha trovato spazio su Rai2 Soleil Sorge che, dopo aver ...Un nuovo inizio per Soleil Sorge in Rai Dopo un’esperienza intensa a Mediaset e un passaggio al centro delle attenzioni per il GF Vip e il famoso triangolo sentimentale ...