Sinner | il coach svela i segreti del successo | ' Ora fa una cosa che prima non faceva'

"La conquista del primo Masters 1000 è stata importante per Jannik, ci era già andato vicino a Miami e a Montecarlo. Aver vinto significa molto a livello mentale" .Simone Vagnozzi, direttamente da Cincinnati, racconta così il successo del suo allievo nel "1000" di ..., s'è visto, il cemento piace molto. E i miglioramenti voluti dal suo staff sono evidenti: ... "Sono proprio felice - conferma - , il mix tra i mieiè davvero bello: Simone, per quanto ...Il progressi di Jannik, grazie alla collaborazione con ilaustraliano Cahill, che ha lavorato molto sul servizio, potrebbero consentire a, se non di vincere, di competere, con Alcaraz, ...

Schietto come sempre, Jannik Sinner ha parlato della sua passione per il golf. "Sono veramente scarso ma mi piace" ha riconosciuto in un'intervista concessa al Corriere della Sera.