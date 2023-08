Singo | niente Atalanta | va al Monaco

PER SOPPY - 'Tutto è possibile nel calcio, vediamo cosa succede ma non escludo. Stiamo valutando la cosa migliore per cercare di rinforzare la squadra. Abbiamo questo in testa, dobbiamo ...Sullo scambio- Soppy: 'Lo scambio- Soppy E' possibile. Non escludo, stiamo valutando quali sono le cose migliori per migliorare la squadra. Dobbiamo fare un buon campionato ...Io non ho mai dettoa tal proposito perché non è che tutti i giorni devo rispondere a ciò che leggo'. Sullo scambio con l'Atalanta trae Soppy : 'Lo scambio- Soppy E' una cosa ...

Niente Milan: Wilfried Singo ad un passo dall’Atalanta Il Milanista

Wilfried Singo va al Monaco per 10 milioni: il Torino ha trovato l'accordo per il trasferimento rinunciando allo scambio con Soppy dell'Atalanta, destinato invece all'estero. Lo riporta Sky.Il ds del Torino Vagnati ha parlato anche del paventato scambio con l'Atalanta tra Singo e Soppy: "Tutto è possibile nel calcio, vediamo ...