Si tuffa nel fiume Serio e non riemerge | muore un 37enne

(Di martedì 15 agosto 2023) A Cene (Bergamo) un uomo di 37 anni, di Premolo (Bergamo), è morto annegato dopo essersito nelle acque delnelle vicinanze di un ponte. Il bagnante si è immerso in acqua e non è più uscito: chi era sulla riva delcon lui ha subito dato l’allarme e sul posto sono giunti i sommozzatori volontari di Treviglio, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il corpo senza vita del bergamasco...

... Ruby non ci pensa due volte e si, scoprendo un paio di cose su di sé che le erano state ... Barbie Stramba spedisce Barbie Stereotipomondo degli umani, alla ricerca della bambina che, con i ...Valenciennes, Serie B francese, aveva giocato solo la prima partita di campionato mentre non ... Dopo aver completato le visite mediche il calciatore francese siin questa avventura italiana e ...L'altro ragazzo sarebbe rimasto feritodisperato tentativo di salvare il 29enne. Lanciato l'allarme, sul posto è intervenuta una motovedetta della guardia costiera che ha preso a bordo i due ...

Si tuffa nel lago a Como e non riemerge, ragazzo grave Agenzia ANSA

A Cene (Bergamo) un uomo di 37 anni, di Premolo (Bergamo), è morto annegato dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Serio nelle vicinanze di un ponte. Il ...Dalle Mura alla Corsarola, la foto di rito in Piazza Vecchia. Vuota città bassa, ma i musei piacciono sempre così come una passeggiata verso Astini. C’è chi fa un tuffo in piscina e chi sceglie la ...