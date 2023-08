Sgangherata opposizione | agitano la piazza contro la manovra che non c’è Conte insegue Landini

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 15 agosto 2023) Uno, Giuseppe, parla di lobbismo di Stato. L’altro, Maurizio, annuncia che ladel 7 ottobre sarà stracolma perché gli italiani sonoil governo. A fare da megafono a un’le interviste dei due leader a Corriere, Repubblica e La Stampa. Peccato che le argomentazioni dei due non reggano alla prova della logica.accusa il governo di fare lobbismo di Stato Intanto, come si fa ad accusare di lobbismo un governo che ha tassato gli extraprofitti delle banche? Non meno ridicolo èche accusa Meloni di chiudersi in un resort e di non comprendere il disagio dei ceti deboli. A sentirlo parlare in questo modo sembrerebbe che la premier sia in vacanza da chissà quanto tempo mentre, come tutti gli altri ...