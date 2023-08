Segre - Seymandi | parla il banchiere | Tradimenti? Dire la verità non è violenza - Non ho diffuso io il

(Di martedì 15 agosto 2023) Leggi Anche Torino:annulla le nozze alla festa e accusa lei di tradimento - La sposa mancata: 'Tutti fantasmi' Leggi Anche Torino, lasciata alla festa per le nozze: 'È stata una ...

...' considerata 'talmente abile nel raccontare una propria visione della realtà che dovevo assolutamente preservare la mia reputazione, il dono più grande lasciatami dai miei genitori'....La fine della storia tra Massimoe Cristina- video lo spiffero Lettera di Massimoa 'La Stampa' Caro Direttore, massimosputtana la compagna cristina...Nuovo capitolo della chiacchieratissima vicenda che ha visto protagonisti l'imprenditore torinese Massimoe l'ormai ex compagna Cristina. La lettera di. Lo zaffiro donato a Cristina. "Cristina avrebbe potuto raccontare chissà cosa su di me" . La lettera di. I fatti sono noti: il manager aveva organizzato ...

Annamaria Bernardini de Pace e il caso Segre-Seymandi: «Lei non la difenderei, lui anche gratis. La solidarietà alla ... Open

Segre-Seymandi, nuova puntata. Il banchiere torinese parla il giorno dopo l'apertura di un'istruttoria da parte del Garante per la Privacy. L'uomo, come noto, ha lasciato la sua ex compagna durante il ...La lettera dell'imprenditore: il manager chiarisce perché ha deciso di parlare dei tradimenti innanzi ad altre persone ...