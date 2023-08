“Se vuoi Spalletti | dovrai pagare”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 15 agosto 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: 15/08/2023 alle 17:55 CEST “Non è una questione di soldi, ma di principi”, ha spiegato martedì il presidente del Napoli La FIGC dovràla clausola da 3,2 milioni di euro se vorrà ingaggiare l’ex allenatore del Partenopeo Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiisha assicurato questo martedì che se la Federazione italiana (FIGC) vuole avere LucianoCome nuovo allenatore dell’Italia, devela clausola di 3,2 milioni di euro che impedisce all’ex allenatore napoletano di firmare per qualsiasi squadra in questa stagione. “Non è una questione di soldi, ma di principiche non riguarda solo il Napoli, ma l’intero sistema calcio italiano, che deve uscire ...