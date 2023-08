Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 15 agosto 2023) Stai rischiandogravissime, ma con i consigli del medico torni subito are bene. Tutti noi tendiamo a sottovalutare l’importanza del sonno. Il fatto è che non ci rendiamo conto di quanti processi fisiologici fondamentali avvengono durante la notte e di quantepossiamose nonamo bene. In questo articolo ti forniremo delle indicazioni veramente preziose enunciate dai medici che ti potranno far capire l’importanza del sonno ma soprattutto ti potranno farre meglio e dunque essere più energico, positivo ed in salute. Ecco le graviche rischi semale – grantennistoscana.itLa privazione del sonno è un termine medico con il quale si indica una condizione di mancanza di ...