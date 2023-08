“Scuole separate per i disabili Con loro in classe limiti per i nostri studenti” La proposta choc dell’AFD in Germania Renzi | “Così si fomenta l’odio”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 15 agosto 2023) Björn Höcke, leader della destra radicale tedescain Turingia, emerge nuovamente come un simbolo di preoccupazione in Europa. L'esponente politico recentemente dichiarato guerra a quello che lui definisce l' "ideologia inclusiva" nelle, proponendo l’isolamento delle persone contà fisiche o psichiatriche, etichettandole come un "fattore di stress" per gli altri. L'articolo .