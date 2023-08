Scomparsa Kata | il nonno telefona al padre | è qui in Perù | l' hanno presa per errore | ora ci penso io

(Di martedì 15 agosto 2023) Si sono aperti nuovi scenari sul caso delladella piccola: le indagini per il ritrovamento della bambina di 5 anni,lo scorso 10 giugno dall’ex hotel Astor di Firenze, potrebbero condurre direttamente al suo Paese natale, il. Stando al contenuto di unata interc

Un'intercettazione rinnova le speranze di ritrovare la piccola, la bambina di 5 anni che èdall'ex Hotel Astor a Firenze lo scorso 10 giugno. L'intercettazione riguarda una telefonata tra il padre e il nonno della bambina, avvenuta pochi giorni ...ormai da due mesi: spunta una pista che porta in Perù, le ultime ...La nuova pista nelladi. Il racket degli affitti nell'ex hotel occupato . La telefonata che porta in Perù. L'intercettazione, che potrebbe aprire una nuova pista al fine di ritrovare ...

La telefonata del nonno di Kata al papà della bimba scomparsa da Firenze: "È in Perù, rapita per errore" Virgilio Notizie

Il mistero di Kata, la bambina di origine peruviana scomparsa a Firenze ormai due mesi fa, non ha ancora soluzione. Le indagini, al momento, non hanno avuto successo e sono diverse le piste che gli ...E poi ancora: "Sta bene, l’hanno rapita per errore". Sono queste le parole che il nonno di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa dall'ex hotel Astor di Firenze lo scorso 10 giugno, avrebbe detto al ...