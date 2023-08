(Di martedì 15 agosto 2023) Inventò la tecnica delle braccia tese rivolte leggermente verso il basso vicino al corpo per cercare più aerodinamicità al fine di spiccare il volo con gli sci più lungo. In precedenza, gli atleti 'volavanò in aria con le braccia tese in avanti. Tra gli'50 e la metà di quelli '80 questo stile che rivoluzionò il salto con gli sci, era chiamato 'tecnica'. Il suo inventore,...

Sci in lutto, muore a 96 anni l'atleta “rivoluzionario” Andreas Daescher. Ecco chi era Gazzetta del Sud

