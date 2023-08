(Di martedì 15 agosto 2023) È rimbalzata di recente una notizia di mercato che ha del clamoroso e che coinvolgerebbe ildi Stefano Pioli. I rossoneri potrebbero arrivare in tempi brevi ad un calciatore… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... l'esterno spagnolovia a Simic, appoggiando in rete con il destro dopo aver superato Barosi. E'Scarica ...... il Frosinone sblocca il risultato: errore di posizionamento per la Salernitana, Garritano... E'Scarica ...Quando fa tanto caldo sial mare o si esce in qualche ambiente protetto che ci regali un po'... A Roma ce ne sono molte e hanno il vantaggio di avere l'accesso. Offrono inoltre la ...

Scappa gratis dal Barcellona: il Milan c’è Calciomercatonews.com

È rimbalzata di recente una notizia di mercato che ha del clamoroso e che coinvolgerebbe il Milan di Stefano Pioli ...