Smithsonian: dopo Harvard con la raccapricciante raccolta di dagherrotipi di schiavi nudi e coi segni delle frustate, e' adesso il consorzio federale di musei di Washington ad essere ...Il programma investigativo è lo spin - off de Le Iene , condotto finoscorso anno da Belen ... con un approfondimento particolare su unoche ha portato al primo processo della storia per ...... in seguitoscoppio dell'inchiesta sulla coop Karibu quando, secondo i difensori della ...coop pro - migranti Karibu e Consorzio Aid Da paladino dei migranti è finito al centro di uno...

Scandalo allo Smithsonian, raccolta razzista di cervelli - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Scandalo allo Smithsonian: dopo Harvard con la raccapricciante raccolta di dagherrotipi di schiavi nudi e coi segni delle frustate, e' adesso ...Scandalo allo Smithsonian: dopo Harvard con la raccapricciante raccolta di dagherrotipi di schiavi nudi e coi segni delle frustate, è adesso il consorzio federale di musei di Washington ad essere ...