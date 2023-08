Sbarchi raddoppiati | stretta sulle espulsioni | il piano-migranti di Piantedosi

(Di martedì 15 agosto 2023) Glidisono più chenel 2023. Il dato emerge dal consueto dossier di Ferragosto del Viminale sui primi sette mesi dell'anno. Il ministro dell'Interno Matteoha annunciato: "Contiamo di fare un provvedimento entro settembre di rafforzamento del sistema della sicurezza con maggiori assunzioni e maggiori risorse finanziarie. Sul punto specifico dell'immigrazione potenzieremo il sistema dellesoprattutto di persone che si sono rivelate pericolose; e metteremo risorse e procedure più veloci per la realizzazioni di Cpr, i centri presso i quali vengono trattenuti gli irregolari da espellere", ha detto l'esponente del governo di Giorgia Meloni.ha spiegato che il Viminale "si raccorderà con il ministero della Giustizia, per ...

Abbiamo - incalza - un record di, più che, i rimpatri non funzionano, e in Europa Meloni mette al primo posto gli amici polacchi e ungheresi, che non vogliono sentir parlare di ...Nessuna tregua a Lampedusa dove dalla mezzanotte sono giunti 299 migranti con sette barchini partiti da Sfax, in Tunisia. Ieri erano approdati in 454 nel corso di 14, oltre alla salma di un giovane egiziano trovato su un barchino e deceduto forse per le esalazioni di benzina. Sempre pieno l'hotspot con circa 1.900 persone; quasi duecento i minori non ...dei migranti più chenei primi sette mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso , delitti in generale calo ( - 5,4%), aumento delle segnalazioni per il contrasto ...

Viminale, migranti: sbarchi raddoppiati nel 2023. Piantedosi: potenziare sistema rimpatri Sky Tg24

La realtà è più forte della propaganda, governare obbliga spesso smentire impegni più o meno solenni venduti un tanto al chilo agli elettori quando si è all’opposizione. Cartina al tornasole è la ques ...I dati sono stati diffusi, come ogni Ferragosto, questa mattina, dal Viminale. In calo, in generale, i delitti, in sensibile aumento furti e rapine ...