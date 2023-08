Sassuolo Vs Atalanta | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 15 agosto 2023) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Entrambe partono con l’obiettivo di conquistare un posto in Europa, per cui vorranno partire bene.Vssi giocherà domenica 20 agosto 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Mapei.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono reduci da una stagione altalenante che li ha visti inizialmente nelle zone basse della classifica per poi riprendersi alla grande e finire nella parte sinistra della classifica. Quest’ anno si cercherà di partire subito forte per evitare brutte sorprese. I bergamaschi sono tornati dopo un anno di assenza in Europa League e cercheranno di esercitare un ruolo da protagonista. Ma non va dimenticato il campionatosi punterà ad arrivare tra le prime ...