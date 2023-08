Sassuolo | sorpasso sul Torino per un terzino

(Di martedì 15 agosto 2023) Ilspinge per Marcus Pedersen,classe 2000 del Feyenoord. Su di lui c'è anche ilche però deve completare...

Commenta per primo Ilspinge per Marcus Pedersen , terzino classe 2000 del Feyenoord . Su di lui c'è anche il Torino che però deve completare prima l'uscita di Singo, ma ilnelle ultime ore ha fatto passi avanti. I neroverdi hanno infatti l' accordo con il giocatore e stanno definendo i dettagli della formula con il club olandese. Lo riporta Sportitalia .Il pari delarriva con Bajrami nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa, al 33°, Pinamonti su rigore firma ilospite, ma al 91' Mazzocchi, di testa, porta le due ...L' Inter perché, già forte nel passato, oltre a sostituire il portiere Onana con Sommer (Bayern), ha ringiovanito la rosa con centrocampisti di qualità come Frattesi () e Samardzic (Udinese) ...

Atalanta pronta al rilancio su Holm: pronto il sorpasso al Sassuolo Spezia 1906 -

Si è giocata ieri la terza giornata dei trentaduesimi di Coppa Italia, altre quattro partite molto combattute, per due volte si è andati ai supplementari.La grande sorpresa nel primo turno di Coppa Italia è rappresentata dall'eliminazione del Monza di Raffaele Palladino contro la Reggiana di Alessandro Nesta. P ...