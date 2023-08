Santa Marinella |  perde il controllo della Bmw e si schianta contro un albero

(Di martedì 15 agosto 2023)– I Vigili del fuoco di Civitavecchia alle ore 11:45 sono intervenuti ain via Cicerone per un incidente: una Bmw di grande cilindrata ha perso il, per cause ancora da accertare, rovinando sul lato sinistro. L’auto ha strappato da terra un palo dell’illuminazione pubblica e un cartello stradale, finendo la sua corsa addosso ad un. Al loro arrivo, i pompieri hanno immediatamente estratto il conducente dalla vettura, affidandolo alle cure del personale sanitarioMisericordia di Civitavecchia. Il giovane è stato poi trasportato all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri diSevera hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Il ...

Intervento d'emergenza questa mattina da parte dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia che poco prima di mezzogiorno sono giunti in via Cicerone aper prestare soccorso a un giovane che ha perso il controllo della propria automobile. Nell'incidente, il giovane ha colpito un palo della pubblica illuminazione, un cartello stradale, ...Nuovo intervento per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia che, alle ore 11:45 circa, sono intervenuti in Via Cicerone a, dove il giovane conducente di un'automobile ha perso il controllo della vettura per motivi ancora da accertare. L'automobile ha travolto un palo dell'illuminazione, un cartello della ...... per il Comune di, 10 differenti punti di prelievo, per rappresentare in maniera significativa gli oltre 22 km di coste di cui dispone la città. Nessuno dei punti monitorati ha ...

Coppia investita sul lungomare a Santa Marinella, muore una donna: grave il marito ilmessaggero.it

È avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 15 agosto 2023, a Santa Marinella: un’automobile si è ribaltata, ha strappato da terra un palo ...Ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltato finendo contro un lampione, un cartello stradale e un albero. L'incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ferragosto in via Cicerone a Santa ...