Sanremo | un detenuto finisce in coma con una frattura alla testa - La moglie | Cosa è successo?

(Di martedì 15 agosto 2023) Leggi Anche Emergenza carceri, tre morti in due giorni: 44 da inizio anno - Nordio a Torino: 'Detenzione differenziata, useremo le caserme' Leggi Anche Nordio: 'Ogni suicidio in carcere è una mia ...

... le segnalazioni da fare all'elicottero del soccorso Ora bisognerà capire quanto accaduto a, dove - come riportato da Repubblica - il 51enne Corneliu Maxim,per furto, è finito ...Era entrato nel carcere di Valle Armea, a, il 24 giugno scorso: doveva scontare una condanna definitiva per furto . Nei primi giorni d'agosto, però, alla moglie di Corneliu Maxim ,cinquantenne di origine romena, è arrivato ...Questa volta però il caso riguarda il carcere di, dove il 51enne Corneliu Maxim era, prima di finire ricoverato in coma nell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'uomo, scrive ...

Il giallo del detenuto a Sanremo in coma con una frattura alla testa ... Open

Il 51enne Corneliu Maxim era stato arrestato per furto e adesso è in fin di vita: sottoposto a un delicato intervento ...Il 51enne Corneliu Maxim era stato arrestato per furto e adesso è in fin di vita: stato sottoposto a un delicato intervento ...